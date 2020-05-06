Tinder расширит функционал: в приложении появится новая функция

Новости технологии:Компания уже готовит новое крупное обновление приложения, после которого в Tinder появится возможность выполнять видеозвонки.

Разработчики Tinder работают над функцией видеочата. Таким образом компания планирует дать возможность пользователям выполнять видеознакомства. Особенно полезная штука в условиях карантина.

"Поскольку пользователи показали готовность к видеосвиданиям, мы решили мобилизовать свои возможности и разработать функцию видеочатов", – говорят в компании.

Когда заработает

Ранее сливы сообщали, что функция видео в режиме реального времени в Tinder появится в конце второго квартала 2020 года.

Однако, ситуация COVID-19 уже не одной компании испортила планы. Поэтому не исключено, что разработка обновления продлится больше времени, поэтому и новую функцию мы увидим позже.