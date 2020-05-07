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NetherRealm анонсировала расширенное издание Mortal Kombat 11: там будет Робокоп (Видео)

NetherRealm анонсировала расширенное издание Mortal Kombat 11: там будет Робокоп (Видео)
04:48 Сегодня Телеграф DTF Фото: Скриншот

Новости технологии:Дополненная версия файтинга выйдет в цифре уже 26 мая.

NetherRealm анонсировала Aftermath — расширенное издание Mortal Kombat 11.

NetherRealm добавила в Mortal Kombat 11: Aftermath трёх дополнительных бойцов: бога ветров Фудзина, Шиву и Робокопа — и три набора скинов для персонажей, а также продолжила сюжетную линию игры. По данным VG24/7, в дополнении появится Шан Цунг, к роли которого вернулся актёр Кэри-Хироюки Тагава.

После выхода Aftermath все игроки, которые владеют оригинальной версией Mortal Kombat 11, бесплатно получат обновление с дополнительными фаталити и аренами, а также добиваниями Friendship.

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Mortal Kombat 11: Aftermath выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Aftermath можно будет приобрести отдельно или в наборе с оригинальной игрой и её сезонным абонементом.

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Игры, Mortal Kombat 11, NetherRealm, Mortal Kombat 11: Aftermath.
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