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Популярные интерактивные дудлы Google: компания представила новый Doodle

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Популярные интерактивные дудлы Google: компания представила новый Doodle
10:47 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости технологии:Сегодня Google празднует начало хип-хоп музыки своей популярной игрой Google Doodle.

Сегодня, 7 мая 2020 года, Google представил популярную игру в стиле хип-хоп. Этот Doodle был впервые представлен в 2017 году, и теперь Google вернул ее в свою серию игр "Оставайся дома и играй".  

По традиции, баннер Google превратился в анимацию. Первая буква "G" использует два "О" в качестве ди-джейского пульта, а следующая буква "G" демонстрирует некоторые крутые движения в брейк-дансе.

"Оставайтесь и играйте дома сегодня: мы возвращаемся к игре Doodle, посвященной дню рождения хип-хопа", - говорится в сообщении Google.

 

При клике на это изображение открывается интерактивная игра. Гугл предлагает пользователям самостоятельно создать трек. Нажмите кнопку "Играть", и вы увидите краткое введение в игру, а также краткое руководство по ее работе. После этого вы сможете использовать два проигрывателя для создания музыки. Выберите ритм, скретч, кроссфейд и управляйте ритмами, чтобы стать диджеем.

Дудл посвящен 44 дню рождения хип-хопа. Этот жанр зародился 11 августа 1973 года в Нью-Йорке. Именно тогда диджей Kool Herc создал уникальную музыку и назвал ее new school funk. Как раз 11 августа 2017 года и был выпущен впервые этот дудл.

Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции

Напомним, что Google запустил марафон – 10 самых популярных за прошедшие годы игровых интерактивных дудлов порадуют тех, кто скучает на самоизоляции. Интерактивные дудлы появляются на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля.

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Все по теме:

Google, Технологии, Коронавирус, Google Doodle, Doodle, Техно, Covid-19, Самоізоляція, Оставайтесь дома, Интерактивные дудлы Google, Дудлы Google, Популярные интерактивные дудлы Google, Игры Google Doodle.
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