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Четверг, 07.05.2020
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В Google Chrome появится новая функция: субтитры к любым видео

В Google Chrome появится новая функция: субтитры к любым видео
13:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:В компании хотят, чтобы "слабослышащие могли пользоваться всеми возможностями интернета".

Теперь Google Chrome может добавлять автоматические субтитры к любому видео в режиме реального времени. Изначально функция Live Captions была доступна только в Google Pixel 4, а позже была развернута для Pixel 3 и Pixel 2.

Теперь Live Caption можно использовать и на компьютерах благодаря браузеру Chrome. Эксперты издания Technews обратили внимание, что в настройках браузера Chrome Canary появилась новая функция. Журналисты отмечают, что для того, чтобы начать им пользоваться — надо активировать ее в настройках, перезапустить браузер и включить Live Caption.

У YouTube уже есть функция, которая превращает речь в субтитры в автоматическом режиме и в режиме реальном времени; при этом для английского языка они достаточно точные. Но Live Captions будет работать со всеми сайтами — даже во время видеоконференций, которые будут проходить в браузере.

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Кроме того, функцию можно использовать в музыкальном проигрывателе и мессенджерах, более того, для этого даже не требуется подключение к интернету. Пока Live Caption работает только на английском языке.

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Google, Браузер, Видео, Технологии, Google Chrome, Субтитры, Техно.
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