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ИИ старается сделать мир лучше: нейросеть создала новую налоговую систему

ИИ старается сделать мир лучше: нейросеть создала новую налоговую систему
14:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Нейросеть, созданная компанией Salesforce, занимается тестированием и разработкой идеальной налоговой системы в моделируемой среде.

ИИ получил название AI Economist, в его основе лежит система обучения с подкреплением: она предполагает применение вознаграждения и наказания к машинным алгоритмам с целью максимизации желаемых результатов. По тому же принципу, например, созданы алгоритмы Google DeepMind AlphaGo и AlphaZero.

Цель эксперимента — помочь правительствам во всем мире создать более справедливую систему налогообложения, говорится в сообщении компании.

"Экономическое неравенство усиливается во всем мире и вызывает растущую обеспокоенность в связи с его негативным влиянием на экономические возможности, здоровье и социальное обеспечение. Налоги являются важным инструментом правительства для сокращения неравенства. Однако поиск налоговой политики, которая оптимизирует равенство и производительность, является нерешенной проблемой. С помощью AI Economist мы хотим выяснить, как новые налоговые системы могут уменьшить неравенство, повысить производительность и в конечном итоге сделать мир лучше" - Ричард Сошер, Salesforce.

Программа занимается тем, что создает огромное количество экосистем с теоретическими работниками, которые торгуют валютой и строят дома. Уровни оплаты и набор навыков варьируются, а ИИ определяет оптимальные ставки налога. 

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Исследователи отмечают, что такой подход позволит выявить нерациональное поведение, которое экономисты часто не учитывают в своих моделях. По их словам, ИИ уже предложил сценарии, которые на 16% эффективнее существующих.

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Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Нейросеть.
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