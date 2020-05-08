Свершилось: Xiaomi Mi Note 10 обновился до Android 10

Новости технологии:Смартфоны Mi Note 10 начали обновлять до Android 10, спустя больше полугода после выхода.

Компания Xiaomi осенью прошлого года выпустила смартфон Mi Note 10, но обновление Android 10 добралось до аппарата только сейчас.

Прошивка вышла с номером сборки MIUI 11.1.1.0.QFDMIXM и весит 2.6 ГБ. В систему установили апрельский патч безопасности.

Помимо этого, разработчики оптимизировали ПО, исправили мелкие недочёты, а также добавили основные изменения Android 10, включая расширенные настройки местоположения и конфиденциальности.

Новая версия ПО вышла под названием Global Beta Stable ROM. Следовательно, это система для ограниченного числа пользователей. Если никаких ошибок в ней не будет — прошивку выпустят для всех.