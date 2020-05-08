Свершилось: Xiaomi Mi Note 10 обновился до Android 10

Компания Xiaomi осенью прошлого года выпустила смартфон Mi Note 10, но обновление Android 10 добралось до аппарата только сейчас.
Прошивка вышла с номером сборки MIUI 11.1.1.0.QFDMIXM и весит 2.6 ГБ. В систему установили апрельский патч безопасности.
Помимо этого, разработчики оптимизировали ПО, исправили мелкие недочёты, а также добавили основные изменения Android 10, включая расширенные настройки местоположения и конфиденциальности.
Новая версия ПО вышла под названием Global Beta Stable ROM. Следовательно, это система для ограниченного числа пользователей. Если никаких ошибок в ней не будет — прошивку выпустят для всех.