Отгадайте: Xiaomi "засекретила" дату выхода MIUI 12 с помощью ребуса (Фото)

Сегодня на странице MIUI был опубликован ребус, решение которого - определенная дата.

При этом Xiaomi советует "запомнить этот важный день".

Если не хотите решать задачи Xiaomi - ловите решение. Разгадка ребуса - 19 мая.

Mi fans can figure out the answer. How about you?

This is a very important message! If you get the answer, remember this important day. #MIUI #MIUI12 pic.twitter.com/3WVDJDTYCm

— MIUI (@miuirom) May 7, 2020