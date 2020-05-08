Не нужно перепечатывать их вручную: Google Lens обзавелся новой функцией

Новости технологии:Google Lens теперь может распознавать и переносить тексты из оффлайна в онлайн.

Google Lens уже позволяет посетителям искать и определять самые разные объекты — памятники архитектуры, скульптуры, бытовые вещи и предметы, сканировать чеки и документы, искать товары. Теперь функцию сделали еще более полезной.

Пользователи могут использовать функцию копирования и вставки текстов — она позволит распознавать и сохранять материалы из бумажных документов на телефоне или на компьютере. Для этого нужно нажать на кнопку "скопировать на устройство" и переместить материал в Chrome.

Кроме того, Google Lens поможет в режиме онлайн переводить слова на другие языки, произносить их или показать значение слова.

"Это несущественные изменения, но их, безусловно, достаточно, чтобы сделать Lens более полезным инструментом — и обеспечить пользователей еще одним способом убивать время. Все эти функции появились уже сейчас, за исключением прослушивания, которая доступна на Android и скоро появится в iOS", — отметили в компании.

Приложение Google Lens уже умеет находить объекты, которые сфотографировали пользователи. Для этого им нужно нажать на специальную кнопку, выделить отдельную часть кадра и найти похожие объекты. Например, если выделить табуретку, поисковик найдет похожие изображения — через подписи пользователи смогут понять модель мебели и год ее производства.