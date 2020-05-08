Не только для бесконтактной оплаты: NFC будет заряжать мобильные устройства

Новости технологии:Глобальная ассоциация NFC Forum приняла новый стандарт беспроводной зарядки Wireless Charging Specification (WLC).

Wireless Charging Specification (WLC) не позволит быстро заряжать гаджеты, поскольку передача небольшого количества энергии будет использоваться с частотой 13,56 МГц. В заявлении организации указывается, что технология позволит передавать мощность в 1 Вт — высокочастотное поле зарядки в новом стандарте будет поддерживать четыре уровня мощности: 250, 500, 750 и 1000 мВт.

Такой мощности хватит для беспроводной зарядки устройств интернета-вещей и гаджетов с низким энергопотреблением, например беспроводных наушников или фитнес-браслетов.

При этом разработчики продолжат развивать этот стандарт, чтобы в будущем беспроводной зарядкой через датчик NFC можно было воспользоваться для зарядки смартфонов.

Near field communication, NFC — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см. Обычно эту технологию применяют для бесконтактной оплаты.