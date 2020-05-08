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Уверенное второе место: смартфоны Redmi стали самыми продаваемыми в начале 2020

Уверенное второе место: смартфоны Redmi стали самыми продаваемыми в начале 2020
13:05 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Аналитики опубликовали рейтинг 10 самых продаваемых смартфонов на глобальном рынке в первом квартале 2020 года.

Первое место в рейтинге занял "никому не нужный" iPhone 11. Apple отгрузила за три месяца более 18 миллионов единиц устройств.

На второй позиции расположились смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. Xiaomi удалось продать по всему миру за первый квартал около 9 млн устройств.

Кстати, всего с момента анонса этой линейки, компания отгрузила более 30 млн аппаратов.

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Далее в рейтинге идёт смартфон Samsung Galaxy A51, а за ним Galaxy A10s. Пятое место получил Redmi Note 8 Pro, а шестое — iPhone 11 Pro Max. Завершают список Galaxy A20s, Galaxy A01, Redmi 8A и iPhone 11 Pro.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Redmi Note 8, Redmi Note 8T.
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