Уверенное второе место: смартфоны Redmi стали самыми продаваемыми в начале 2020

Новости технологии:Аналитики опубликовали рейтинг 10 самых продаваемых смартфонов на глобальном рынке в первом квартале 2020 года.

Первое место в рейтинге занял "никому не нужный" iPhone 11. Apple отгрузила за три месяца более 18 миллионов единиц устройств.

На второй позиции расположились смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. Xiaomi удалось продать по всему миру за первый квартал около 9 млн устройств.

Кстати, всего с момента анонса этой линейки, компания отгрузила более 30 млн аппаратов.

Далее в рейтинге идёт смартфон Samsung Galaxy A51, а за ним Galaxy A10s. Пятое место получил Redmi Note 8 Pro, а шестое — iPhone 11 Pro Max. Завершают список Galaxy A20s, Galaxy A01, Redmi 8A и iPhone 11 Pro.