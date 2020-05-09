В режиме реального времени: новый ИИ проследит за вашей тренировкой (Видео)

Новости технологии:Такой тренер позволит сэкономить на фитнесе даже после окончания пандемии.

Компания Exer использовала ИИ, вычислительные возможности смартфона пользователя и компьютерное зрение. Приложение может обучать правильным движениям с помощью аудио и картинок. ИИ реагирует практически на любое движение человека, может сравнить его с правильными, а потом поправить человека в режиме реального времени. В компании уверены, что приложение может помочь миллионам людей тренироваться эффективнее.

"К сожалению, сейчас многие люди не могут посещать спортзал, — отмечают в компании в Exer. — Мы начали разрабатывать его несколько лет назад, но теперь это стало еще более актуально. По мере того, как люди переходят на более цифровые формы обучения фитнесу, это будет становиться еще более актуальным. Мы верим, что сможем демократизировать фитнес".

Исследователи объяснили, что сложнее всего было обучить модель. Для этого они использовали десятки тысяч фотографий с тренировок, указывая правильные движения в 18-20 суставах. Вторая сложная часть обучения — подходящие движения для тех или иных упражнений.

Приложение использует камеру смартфона, чтобы запечатлеть осанку и движения пользователя. Затем оно использует ИИ и машинное обучение, чтобы определить, правильно ли выполняются упражнения. Пользователи смогут прямо во время тренировки получать обратную связь и сэкономить деньги на походе в спортзал даже после окончания пандемии.