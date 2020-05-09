Так будет проще: создан материал, который позволит печатать большие объекты в 3D

Новости технологии:Раньше ученым приходилось печатать мелкие конструкции, а затем скреплять их между собой.

Ученые объяснили, что размер 3D-объектов был ограничен размерами принтеров. В большинстве случаев для производства крупных изделий производителям приходилось скреплять вместе более мелкие конструкции. Команда Университета Калифорнии разработала вспенивающуюся смолу, которая после печати расширяется до 40 раз.

Смола позволяет печатать небольшие объекты, которые затем вырастают до нужных размеров. Исследователи считают, что это может быть особенно полезно в таких областях, как архитектура, космос, энергетика и биомедицина. Легкую пену можно использовать и в плавучих устройствах.

В статье, опубликованной в ACS Applied Materials & Interfaces, команда описывает, как они разработали смолу, параметры печати и некоторые механические свойства трехмерной печати.

"Мы не в первый раз видим, как 3D-принтеры производят пенопластовые объекты, которые меняют свою форму. Но пока никто не мог достичь настолько сильного изменения размеров", — отмечают исследователи.