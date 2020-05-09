Microsoft бесплатно отремонтирует треснувший дисплей Surface Laptop 3

Новости технологии:Компания обещает бесплатный ремонт устройств и возмещение расходов, если ноутбук уже отремонтировали.

Несколько месяцев назад владельцы ноутбуков Microsoft Surface Laptop 3 начали жаловаться на появление маленьких трещин на экране. При этом гаджеты никто не ронял, поэтому появление трещин стало загадкой.

Microsoft отреагировала на жалобы пользователей и выяснили, что дефект проявляется "в очень небольшом проценте случаев".

"Мы исследовали заявления об образовании трещин на экране ноутбука Surface 3 и определили, что в очень небольшом проценте случаев твёрдые инородные частицы могут вызвать микротрещины на поверхности стекла, которые могут проявиться неожиданно или без видимой причины", - сообщается на сайте поддержки Microsoft.

В результате компания обещает бесплатно отремонтировать такие ноутбуки, но только если они еще находятся на гарантии. Surface Laptop 3 были представлены в конце прошлого года, поэтому с этим вряд ли будут проблемы.

Также Microsoft возместит расходы тем пользователям, которые уже отремонтировали гаджет за свой счет.

Однако бесплатного ремонта не будет, если ноутбук роняли или повредили в других случаях.