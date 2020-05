Microsoft представила новый планшет Surface Go 2 (Фото, Видео)

Microsoft представила второе поколение планшета Surface Go.

Несмотря на увеличение диагонали, габариты устройства остались на прежнем уровне, отмечает The Verge.

Характеристики Surface Go 2

Разрешение дисплея 1920×1280 пикселей (220 ppi), соотношение сторон 3:2. Базовая модель по-прежнему поставляется с процессором Intel Pentium Gold, оперативной памятью 4 ГБ, постоянной 64 ГБ стандарта eMMC. Доступна версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ SSD.

Новая модель получила процессор Intel Core m3 8-го поколения. По заверениям компании, производительность увеличилась на 64%. В этой версии уже 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 128 ГБ. Доступна также версия с LTE.

And the @surface Go 2 is super interesting as a tiny budget device (I liked the original Go honestly).

10.5" touchscreen display (keyboard sold separately)

Up to:@Intel core M3

8GBs of RAM

128GB SSD

10 hours of battery

+ WiFi 6

+ MicroSD

+ LTE option

Starts at $399/May 12th pic.twitter.com/s7TDNDgLYV

— David Cogen (@theunlockr) May 6, 2020