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Microsoft представила новый планшет Surface Go 2 (Фото, Видео)

Microsoft представила новый планшет Surface Go 2 (Фото, Видео)
20:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Среди заметных улучшений –увеличенный до 10,5 дюймов дисплей и новое поколение процессоров Intel.

Microsoft представила второе поколение планшета Surface Go.

Несмотря на увеличение диагонали, габариты устройства остались на прежнем уровне, отмечает The Verge.

Характеристики Surface Go 2

Разрешение дисплея 1920×1280 пикселей (220 ppi), соотношение сторон 3:2. Базовая модель по-прежнему поставляется с процессором Intel Pentium Gold, оперативной памятью 4 ГБ, постоянной 64 ГБ стандарта eMMC. Доступна версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ SSD.

Новая модель получила процессор Intel Core m3 8-го поколения. По заверениям компании, производительность увеличилась на 64%. В этой версии уже 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 128 ГБ. Доступна также версия с LTE.

Что до разъемов, то ситуация не изменилась: один Type-C, порт Surface Connect для док-станций и слот для microSD-карт. Что изменилось, так это студийные микрофоны для улучшенного звука во время видеозвонков.

Дата продаж и цены

В продажу Surface Go 2 поступит уже 12 мая. В первую волну продаж вошла 21 страна: США, Канадп, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Австрия, Великобритания, Ирландия, Франция, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Италия, Испания, Португалия, Польша и Япония .

Много интересных характеристик: Microsoft выпустила новую линейку ноутбуков (Видео)

  • Стоимость версии с процессором Intel Pentium Gold на 4 гигабайта ОЗУ составляет 399 долларов (10 728 гривен).

  • Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ SSD будет стоить 549 долларов (14 762 гривен).

  • Цена версии с процессором Intel Core m3 с 8 гигабайтами ОЗУ – 629 долларов (16 913 гривен).

  • Аналогичная версия с LTE – 729 долларов (19 602 гривен).

За чехол-клавиатуру придется доплатить 99 долларов, или можно использовать от Surface Go прошлого поколения.

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Microsoft, Гаджеты, Планшет, Технологии, Техно, Surface Go 2.
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