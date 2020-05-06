Microsoft представила новый планшет Surface Go 2 (Фото, Видео)

Новости технологии:Среди заметных улучшений –увеличенный до 10,5 дюймов дисплей и новое поколение процессоров Intel.

Microsoft представила второе поколение планшета Surface Go.

Несмотря на увеличение диагонали, габариты устройства остались на прежнем уровне, отмечает The Verge.

Характеристики Surface Go 2

Разрешение дисплея 1920×1280 пикселей (220 ppi), соотношение сторон 3:2. Базовая модель по-прежнему поставляется с процессором Intel Pentium Gold, оперативной памятью 4 ГБ, постоянной 64 ГБ стандарта eMMC. Доступна версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ SSD.

Новая модель получила процессор Intel Core m3 8-го поколения. По заверениям компании, производительность увеличилась на 64%. В этой версии уже 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 128 ГБ. Доступна также версия с LTE.

And the @surface Go 2 is super interesting as a tiny budget device (I liked the original Go honestly). 10.5" touchscreen display (keyboard sold separately)

Up to:@Intel core M3

8GBs of RAM

128GB SSD

10 hours of battery

+ WiFi 6

+ MicroSD

+ LTE option

Starts at $399/May 12th pic.twitter.com/s7TDNDgLYV — David Cogen (@theunlockr) May 6, 2020

Что до разъемов, то ситуация не изменилась: один Type-C, порт Surface Connect для док-станций и слот для microSD-карт. Что изменилось, так это студийные микрофоны для улучшенного звука во время видеозвонков.

Дата продаж и цены

В продажу Surface Go 2 поступит уже 12 мая. В первую волну продаж вошла 21 страна: США, Канадп, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Австрия, Великобритания, Ирландия, Франция, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Италия, Испания, Португалия, Польша и Япония .

Стоимость версии с процессором Intel Pentium Gold на 4 гигабайта ОЗУ составляет 399 долларов (10 728 гривен).

Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ SSD будет стоить 549 долларов (14 762 гривен).

Цена версии с процессором Intel Core m3 с 8 гигабайтами ОЗУ – 629 долларов (16 913 гривен).

Аналогичная версия с LTE – 729 долларов (19 602 гривен).

За чехол-клавиатуру придется доплатить 99 долларов, или можно использовать от Surface Go прошлого поколения.