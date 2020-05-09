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Facebook обновил дизайн своего сайта: что изменилось (Фото, Видео)

Facebook обновил дизайн своего сайта: что изменилось (Фото, Видео)

Facebook обновил дизайн своего сайта: что изменилось (Фото, Видео)
19:19 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии:Переключиться на новую версию можно в шапке сайта.

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) анонсировал крупнейший редизайн Facebook еще в мае прошлого года, на конференции F8. Несколько месяцев новый дизайн веб-версии тестировали, а теперь наконец новый Facebook.com запускают во всем мире.

В первую очередь, теперь десктопная версия соцсети очень похожа на мобильную: нет привычной синей панели сверху страницы, а сам логотип не квадратной, а круглой формы.

Верхняя панель обеспечивает быстрый доступ к домашней странице, группам, списку друзей и игровым страницам.

Кроме того, теперь есть темная тема, которую можно включить в настройках. Это сводит к минимуму блики на экране для использования в условиях низкой освещенности.

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Также в Facebook обещают, что домашняя страница теперь будет загружаться быстрее, переходы между страницами станут плавными, а создать новые страницы и группы можно в несколько кликов.

Переключиться на новую версию можно в "шапке" сайта. Потом можно вернуться к старой версии, но через время на новый дизайн переведут всех пользователей.

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Все по теме:

Facebook, Сайт, Марк Цукерберг, Обновление, Дизайн.
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