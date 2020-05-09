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Microsoft назвала точную дату большого обновления Windows 10

Microsoft назвала точную дату большого обновления Windows 10
20:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Компания Microsoft раскрыла точные сроки запуска следующего крупного полугодового обновления Windows 10.

Корпорация Microsoft должна была выпустить обновление Windows 10 20H1 (версия 2004) в середине весны. Однако, из-за ситуации с коронавирусом обновления пришлось перенести. И сейчас Microsoft рассекретила точную дату выхода этого обновления.

Сейчас стал доступен обновленный календарь Microsoft Driver Shiproom Schedule с расписанием релизов. Там можно увидеть, что функциональное обновление опепрацийнои системы начнет распространяться с 26 по 28 мая.

В календаре красным отмечены выходные, синим - национальные праздники, зеленым - накопительные обновления, а желтым обозначены функциональные апдейты, такие, как например, Windows 10 May 2020.

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Windows 10 (2004) должен стать крупным обновлением операционной системы, которое прибавит немало интересных функций операционной системе компании Microsoft.

Обновление должно было состояться еще в марте, однако из-за пандемии его пришлось отложить. Разработка Windows 10 (2004) корпорация завершила еще в декабре прошлого года, после чего начали тестирование системы.

С обновлением Windows 10 пользователи получают следующие функции:

  • улучшенный алгоритм внутреннего поиска,

  • снижение уровня потребления ресурсов при индексации,

  • переделанный "Диспетчер задач",

  • возможность мониторинга температуры GPU стандартными средствами,

  • голосовой помощник Cortana в виде отдельного приложения и многие другие.

Поскольку Windows 10 (2004) доступна через WSUS, это гарантирует, что все актуальные обновления безопасности будут установлены на компьютерах организаций, которые планируют установку этой версии программной платформы.

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Сейчас Microsoft выпустила для WSUS Windows 10 версию 19041.84, которая содержит все необходимые обновления для дальнейшего развертывания новой версии операционной системы.

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Microsoft, Обновление, Windows 10.
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