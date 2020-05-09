Microsoft назвала точную дату большого обновления Windows 10

Новости технологии:Компания Microsoft раскрыла точные сроки запуска следующего крупного полугодового обновления Windows 10.

Корпорация Microsoft должна была выпустить обновление Windows 10 20H1 (версия 2004) в середине весны. Однако, из-за ситуации с коронавирусом обновления пришлось перенести. И сейчас Microsoft рассекретила точную дату выхода этого обновления.

Сейчас стал доступен обновленный календарь Microsoft Driver Shiproom Schedule с расписанием релизов. Там можно увидеть, что функциональное обновление опепрацийнои системы начнет распространяться с 26 по 28 мая.

В календаре красным отмечены выходные, синим - национальные праздники, зеленым - накопительные обновления, а желтым обозначены функциональные апдейты, такие, как например, Windows 10 May 2020.

Windows 10 (2004) должен стать крупным обновлением операционной системы, которое прибавит немало интересных функций операционной системе компании Microsoft.

Обновление должно было состояться еще в марте, однако из-за пандемии его пришлось отложить. Разработка Windows 10 (2004) корпорация завершила еще в декабре прошлого года, после чего начали тестирование системы.

С обновлением Windows 10 пользователи получают следующие функции:

улучшенный алгоритм внутреннего поиска,

снижение уровня потребления ресурсов при индексации,

переделанный "Диспетчер задач",

возможность мониторинга температуры GPU стандартными средствами,

голосовой помощник Cortana в виде отдельного приложения и многие другие.

Поскольку Windows 10 (2004) доступна через WSUS, это гарантирует, что все актуальные обновления безопасности будут установлены на компьютерах организаций, которые планируют установку этой версии программной платформы.

Сейчас Microsoft выпустила для WSUS Windows 10 версию 19041.84, которая содержит все необходимые обновления для дальнейшего развертывания новой версии операционной системы.