Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Посол Украины в ФРГ отметил роль Меркель в сдерживании российской агрессии
Посол Украины в ФРГ отметил роль Меркель в сдерживании российской агрессии
19 продуктовых рынков Киева получили разрешение на работу 10 мая: список
19 продуктовых рынков Киева получили разрешение на работу 10 мая: список
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
Тoyota готовит две новые версии Corolla
Тoyota готовит две новые версии Corolla

Samsung Galaxy A21s: характеристика и дизайн смартфона

Samsung Galaxy A21s: характеристика и дизайн смартфона
21:59 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Когда представят новую модель - пока неизвестно, но, скорее всего, анонс уже скоро.

Samsung Galaxy A21s появился на сайте Google Play Console, благодаря чему стали известны некоторые характеристики и дизайн смартфона.

К сожалению, на сайте есть изображение только фронтальной панели. Итак, смартфон получил тонкие рамки вокруг экрана, небольшой "подбородок" и круглое отверстие для фронтальной камеры. В общем, все как у Galaxy A21.

Также есть некоторые характеристики Galaxy A21s: это 3 ГБ оперативной памяти, дисплей HD+ с разрешением 720×1600 пикселей, новый процессор Exynos 850 и операционная система Android 10.

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9 засветился на официальном сайте компании

По ранней инсайдерской информации, Galaxy A21s также получит 6,55-дюймовый дисплей, 64 ГБ ПЗУ, тройную основную камеру на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальную на 16 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с портом microUSB, NFC-модуль, разъём для наушников и слот для двух SIM.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Samsung Galaxy, Характеристика, Samsung Galaxy A21s, Google Play Console.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
03 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
04 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
05 Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Вот это сходство: модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фото со своей мамой
Вот это сходство: модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фото со своей мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь