Samsung Galaxy A21s: характеристика и дизайн смартфона

Новости технологии:Когда представят новую модель - пока неизвестно, но, скорее всего, анонс уже скоро.

Samsung Galaxy A21s появился на сайте Google Play Console, благодаря чему стали известны некоторые характеристики и дизайн смартфона.

К сожалению, на сайте есть изображение только фронтальной панели. Итак, смартфон получил тонкие рамки вокруг экрана, небольшой "подбородок" и круглое отверстие для фронтальной камеры. В общем, все как у Galaxy A21.

Также есть некоторые характеристики Galaxy A21s: это 3 ГБ оперативной памяти, дисплей HD+ с разрешением 720×1600 пикселей, новый процессор Exynos 850 и операционная система Android 10.

По ранней инсайдерской информации, Galaxy A21s также получит 6,55-дюймовый дисплей, 64 ГБ ПЗУ, тройную основную камеру на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальную на 16 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с портом microUSB, NFC-модуль, разъём для наушников и слот для двух SIM.