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Google посвятил дудл Дню матери

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Google посвятил дудл Дню матери
07:29 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Компания Google выпустила анимированный дудл, посвященный сегодняшнему Дню матери. Он будет отображаться на главной странице поисковика в течение суток.

В Украине День матери, начиная с 2000 года, законодательно отмечается ежегодно во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии. Правда, украинцы начали чествовать своих матерей гораздо раньше.

Когда вы посещаете главную страницу Google, вы можете создать собственное цифровое искусство от души и отправить его всем мамам своей жизни.

Будь они рядом или далеко, порадуйте маму маленьким произведением искусства из своего сердца в современном интерактивном цифровом картографе Doodle.

Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках

Где доступен этот дудл

 

В Украине в этот день дети традиционно дарят цветы, конфеты, открытки, изделия сделанные своими руками и посвящают матерям стихи или песни. Цветы, небольшие милые подарки, открытки и пожелания – все это стало атрибутами празднования Дня матери в Украине.

С днем матери!

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