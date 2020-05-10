Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках

1 От всей души поздравляю с Днем матери. Пожелать хочу простого женского счастья, которое заключается в здоровых и успешных детях, любящем и верном муже, веселом настроении и доброте души. Желаю оставаться прекрасной мамой, искренней и великолепной женщиной. Пусть в твой дом приходят только удача, радость и благополучие.

2 Любимая моя мамочка, хочу поздравить тебя с днём матери! Хочу в этот прекрасный день напомнить о своей безграничной любви к тебе. Какой бы сложной и трудной не оказалась ситуация, я всегда знаю, что ты поможешь и поддержишь меня. Спасибо тебе за весь тот труд, который пришлось вложить в моё воспитание, за бесконечную заботу и тепло. С днём матери!

3 Милые женщины, чьё призвание — быть матерью, а значит, поддержкой, опорой и защитой своему ребёнку, поздравляем Вас с замечательным праздником! Пусть в Вашей жизни всегда присутствует гордость за успехи и достижения Ваших детей, пусть Ваши сердца будут согреты их любовью и заботой, пусть всегда в Вашем доме будет тепло, уют, достаток и радость совместных встреч.

4 Милые, нежные, самые важные мамы — поздравляю с Днем матери! Желаю, чтобы ваши надежды оправдывались. Пусть чуткое материнское сердце всегда будет спокойно биться в такт с радостью, успехом и гордостью за своих деток. Будьте здоровы и счастливы, ведь вы — наше все!

5 Быть матерью — большое счастье, дар, радость, но и огромный труд, тревога и отдача себя. Пускай твои глаза не знают слез, руки не устают, сердце не болит за детей, а на душе будет спокойно. Пусть забота, любовь и тепло вернутся к тебе сторицей, жизнь будет долгой, счастливой и здоровой!

6 Поздравляю прекрасных женщин, познавших счастье материнства. Хочу пожелать вам в жизни огромного женского счастья. Пускай красота, радость и любовь всегда живут в ваших сердцах. Пускай счастье, которое испытали вы став мамой, навеки согревает ваши души. Желаю, чтобы ваши детки приносили вам только повод гордиться ими и не доставляли вам напрасных тревог. С днем матери!

7 Пускай у тебя, милая мамочка, все в жизни будет хорошо! Желаю тебе всяческих благ, вечной красоты и самое главное — крепкого здоровья! Ты самый дорогой человек на планете, и я хочу, чтобы ты знала о том, что я люблю тебя невероятно сильно!

8 Дорогая мамочка, пускай все, о чем ты мечтаешь, сбывается! Я так люблю тебя и хочу, чтобы твои глазки сияли от счастья! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено добром, яркими красками и радостью! Помни, что ты у меня самая лучшая мама на свете!

9 Любимая моя мамочка, я поздравляю тебя с праздником и хочу пожелать много женского счастья и внимания, роскоши и уютной атмосферы в твоём доме. Пусть твоё настроение всегда будет только позитивным и слёзы не спадают с твоих милых щёчек. Здоровья тебе, родная, на много-много лет и красивой повседневной сказки, состоящей из положительных эмоциональных зарядов, теплоты и неугасающей семейной любви. Спасибо тебе за эту прелестную жизнь. Я очень тебя люблю и дорожу каждым твоим вздохом.

10 Мамочка, спасибо тебе за твои бесконечную любовь, волшебную ласку и преданную заботу! Ты мой идеал, мой ангел-хранитель и я хочу, чтобы ты всегда помнила о том, как сильно я тебя люблю! Оставайся такой же цветущей и счастливой женщиной!

11 Поздравляю с Днем матери! Желаю иметь бесконечное количество поводов для гордости за своего ребенка, обладать безграничным терпением, проявлять мудрость в воспитании достойного человека, никогда не сталкиваться с невзгодами и болезнями, быть счастливой женщиной и другом своему ребенку! Добра, понимания, уюта, любви, гармонии!

12 Хочу поздравить тебя, моя любимая, с днём матери! Мам, спасибо тебе за всё. Пусть невзгоды обходят тебя стороной, в семье всегда царит покой и порядок, а ты продолжай оставаться такой же прекрасной и красивой. Достатка, благополучия, внимания, сил, заботы и океаны тепла и любви. Ещё раз с праздником!