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Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках

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Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
07:13 Сегодня Телеграф

Праздник призван поблагодарить матерей за их заботу и помощь.

  • 1

    От всей души поздравляю с Днем матери. Пожелать хочу простого женского счастья, которое заключается в здоровых и успешных детях, любящем и верном муже, веселом настроении и доброте души. Желаю оставаться прекрасной мамой, искренней и великолепной женщиной. Пусть в твой дом приходят только удача, радость и благополучие.

  • 2

    Любимая моя мамочка, хочу поздравить тебя с днём матери! Хочу в этот прекрасный день напомнить о своей безграничной любви к тебе. Какой бы сложной и трудной не оказалась ситуация, я всегда знаю, что ты поможешь и поддержишь меня. Спасибо тебе за весь тот труд, который пришлось вложить в моё воспитание, за бесконечную заботу и тепло. С днём матери!

  • 3

    Милые женщины, чьё призвание — быть матерью, а значит, поддержкой, опорой и защитой своему ребёнку, поздравляем Вас с замечательным праздником! Пусть в Вашей жизни всегда присутствует гордость за успехи и достижения Ваших детей, пусть Ваши сердца будут согреты их любовью и заботой, пусть всегда в Вашем доме будет тепло, уют, достаток и радость совместных встреч.

  • 4

    Милые, нежные, самые важные мамы — поздравляю с Днем матери! Желаю, чтобы ваши надежды оправдывались. Пусть чуткое материнское сердце всегда будет спокойно биться в такт с радостью, успехом и гордостью за своих деток. Будьте здоровы и счастливы, ведь вы — наше все!

  • 5

    Быть матерью — большое счастье, дар, радость, но и огромный труд, тревога и отдача себя. Пускай твои глаза не знают слез, руки не устают, сердце не болит за детей, а на душе будет спокойно. Пусть забота, любовь и тепло вернутся к тебе сторицей, жизнь будет долгой, счастливой и здоровой!

  • 6

    Поздравляю прекрасных женщин, познавших счастье материнства. Хочу пожелать вам в жизни огромного женского счастья. Пускай красота, радость и любовь всегда живут в ваших сердцах. Пускай счастье, которое испытали вы став мамой, навеки согревает ваши души. Желаю, чтобы ваши детки приносили вам только повод гордиться ими и не доставляли вам напрасных тревог. С днем матери!

  • 7

    Пускай у тебя, милая мамочка, все в жизни будет хорошо! Желаю тебе всяческих благ, вечной красоты и самое главное — крепкого здоровья! Ты самый дорогой человек на планете, и я хочу, чтобы ты знала о том, что я люблю тебя невероятно сильно!

  • 8

    Дорогая мамочка, пускай все, о чем ты мечтаешь, сбывается! Я так люблю тебя и хочу, чтобы твои глазки сияли от счастья! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено добром, яркими красками и радостью! Помни, что ты у меня самая лучшая мама на свете!

  • 9

    Любимая моя мамочка, я поздравляю тебя с праздником и хочу пожелать много женского счастья и внимания, роскоши и уютной атмосферы в твоём доме. Пусть твоё настроение всегда будет только позитивным и слёзы не спадают с твоих милых щёчек. Здоровья тебе, родная, на много-много лет и красивой повседневной сказки, состоящей из положительных эмоциональных зарядов, теплоты и неугасающей семейной любви. Спасибо тебе за эту прелестную жизнь. Я очень тебя люблю и дорожу каждым твоим вздохом.

  • 10

    Мамочка, спасибо тебе за твои бесконечную любовь, волшебную ласку и преданную заботу! Ты мой идеал, мой ангел-хранитель и я хочу, чтобы ты всегда помнила о том, как сильно я тебя люблю! Оставайся такой же цветущей и счастливой женщиной!

  • 11

    Поздравляю с Днем матери! Желаю иметь бесконечное количество поводов для гордости за своего ребенка, обладать безграничным терпением, проявлять мудрость в воспитании достойного человека, никогда не сталкиваться с невзгодами и болезнями, быть счастливой женщиной и другом своему ребенку! Добра, понимания, уюта, любви, гармонии!

  • 12

    Хочу поздравить тебя, моя любимая, с днём матери! Мам, спасибо тебе за всё. Пусть невзгоды обходят тебя стороной, в семье всегда царит покой и порядок, а ты продолжай оставаться такой же прекрасной и красивой. Достатка, благополучия, внимания, сил, заботы и океаны тепла и любви. Ещё раз с праздником!

  • 13

    Мамочка любимая, самая добрая, самая красивая! Поздравляю тебя с Днем матери! Спасибо тебе за тепло рук и объятий, за добрые утра и вкусные вечера, за уют и комфорт в жизни! Спасибо, мамочка, тебе за всё! Пусть твое здоровье будет крепче стали, нервы — толще каната, улыбка — шире, чем Дон, а твои самые красивые в мире глаза сверкают от счастья! С Днем мамочки!

С Днем матери 10 мая: СМС-поздравления и красочные открытки

Знаменательные события в истории: 10 мая 2020 года

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