В Google Play Console замечен новый смартфон Redmi 10X (Фото)

Новости технологии:После слухов в сети наконец появилось подтверждение существования смартфона Redmi 10X: устройство появилось в базе данных Google Play Console.

Благодаря Google Play Console раскрылись некоторые характеристики Redmi 10X. В первую очередь, это процессор - MediaTek Helio G70. На удивление, у Redmi Note 9 чип получше - Helio G85.

Кроме того, Redmi 10X получит 4 ГБ оперативной памяти, дисплей разрешением 2340×1080 точек (формат Full HD+), хотя диагональ не уточняется, и операционную систему Android 10.

Некоторые моменты схожи с Redmi Note 9, поэтому ожидается, что смартфоны будут похожи по многим параметрам.

Также Redmi 10X приписывают ценник в районе $200. Когда именно его представят - пока неизвестно.