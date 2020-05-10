Дождались! Sony обновила Xperia 10 и 10 Plus до Android 10

Новости технологии:Смартфоны должны были получить прошивку в начале года, но начали обновляться только сейчас.

Раньше компания Sony оперативно обновляла свои смартфоны до свежих версий Android, но сейчас Sony уже не та. Флагманы по-прежнему довольно быстро получают прошивки, а вот о моделях среднего уровня этого не скажешь.

Компания обещала обновить до Android 10 в начале этого года следующие смартфоны: Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium и XZ3 и Xperia 10 и 10 Plus. Первая четверка действительно получили обновление ПО в январе, а вот прошивка для Xperia 10 и 10 Plus задержалась в пути.

Только сейчас Sony начала развертывание обновления для этих двух моделей. Правда, пока процесс идет медленно, и Android 10 "прилетел" далеко не во все регионы.

Обновление добавляет новые функции, в том числе темную тему, возможности Smart Reply и улучшенную жестовую навигацию. Также прошивка содержит мартовский патч безопасности. В общем, лучше поздно, чем никогда…