Компания Xiaomi выпустила портативный отпариватель (Фото)

Новости технологии:Парогенератор получил традиционный для бренда Mijia дизайн, он есть только в белом цвете.

Xiaomi запустила парогенератор через свою платформу коллективного финансирования. Это устройство стало первым подобным гаджетом под брендом Mijia.

Отпариватель Xiaomi Mijia оборудован съемным резервуаром для воды. Его вместимость - 160 мл, этого хватает, чтобы погладить 6 рубашек.

Паровая головка изготовлена из алюминиевой литой панели с хорошей теплопроводностью. Головка выпускает пар температурой до 120° C, что помогает не только гладить одежду, но и стерилизовать с эффективностью 99,9%, убивая даже пылевых клещей.

Портативный отпариватель Xiaomi Mijia использует технологию нагнетания для выпускания пара под давлением 20 кПа. Для прогревания одежды нужно всего 30 секунд, мощность устройства составляет 1200 Вт. Масса составляет 780 м.

Устройство предлагается по цене всего в 14 долларов.