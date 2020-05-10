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Стали известны характеристики флагманов iPhone 12 (Видео)

Стали известны характеристики флагманов iPhone 12 (Видео)
22:12 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Авторы YouTube-канала EverythingApplePro поделились новыми подробностями о флагманах Apple.

Хоть осень еще не скоро, в сети появляется все больше информации о новых смартфонах семейства iPhone 12. На этот раз подробностями поделились авторы YouTube-канала EverythingApplePro.

Напомним, в линейке должно быть четыре новые модели: с 5,4" и 6,1" экранами и двойными камерами, а также два старших iPhone 12 Pro с тройными камерами со сканером Lidar и дисплеями диагональю 6,1 и 6,7 дюймов.

Разные источники говорят о том, что две старшие модели получат экраны с частотой обновления 120 Гц. А ребята из EverythingApplePro уверяют, что смартфоны смогут переключаться между режимами 60 Гц и 120 Гц в зависимости от ситуации. То есть это технология ProMotion, как у планшетов iPad Pro.

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Еще одно важное нововведение касается камеры. По слухам, она получит 3-кратный оптический зум вместо 2-кратного, который Apple использует в течение последних лет. Кроме того, обещают улучшить качество снимков при плохом освещении, оптимизировать работу автофокуса и системы стабилизации.

Также ожидается улучшенная система Face ID с более широким углом обзора, уменьшенная "монобровь" и улучшенная автономность.

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Характеристика, Флагман, EverythingApplePro, iPhone 12.
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