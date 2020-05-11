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Meizu представила внешний аккумулятор с дисплеем и быстрой зарядкой

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Meizu представила внешний аккумулятор с дисплеем и быстрой зарядкой
13:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Вместе с новыми флагманскими смартфонами Meizu 17/17 Pro китайская компания представила внешний аккумулятор на 10 000 мАч.

Его отличительные черты – поддержка быстрой зарядки и наличие встроенного дисплея для отображения различной информации.

Внешний вид и характеристики

Павербанк выполнен в корпусе белого цвета и оснащен двумя портами: USB Type-A и USB Type-C. Оба работают как на прием энергии, так и на отдачу. Поддерживаются различные стандарты быстрой зарядки, в том числе Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Максимальная выходная мощность составляет 22,5 Вт.

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Между двумя разъемами размещен небольшой дисплей, где отображается уровень заряда аккумулятора и выходная мощность.

Цена

В Китае новый аккумулятор Meizu будет стоить около 24 долларов. Дата начала его продаж пока не объявлена.

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Технологии, Meizu, Техно, Павербанк.
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