Meizu представила внешний аккумулятор с дисплеем и быстрой зарядкой

Его отличительные черты – поддержка быстрой зарядки и наличие встроенного дисплея для отображения различной информации.
Внешний вид и характеристики
Павербанк выполнен в корпусе белого цвета и оснащен двумя портами: USB Type-A и USB Type-C. Оба работают как на прием энергии, так и на отдачу. Поддерживаются различные стандарты быстрой зарядки, в том числе Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Максимальная выходная мощность составляет 22,5 Вт.
Между двумя разъемами размещен небольшой дисплей, где отображается уровень заряда аккумулятора и выходная мощность.
Цена
В Китае новый аккумулятор Meizu будет стоить около 24 долларов. Дата начала его продаж пока не объявлена.