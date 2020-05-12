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Ubisoft анонсировала собственную презентацию

Ubisoft анонсировала собственную презентацию
17:14 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Возможно, на Ubisoft Forward геймерам покажут настоящий игровой процесс Assassins Creed: Valhalla.

Electronic Entertainment Expo пропустит 2020 год, потому издателям приходиться выкручиваться самостоятельно. Собственное мероприятие уже анонсировала Electronic Arts, а теперь и Ubisoft решила провести свою отдельную презентацию.

Замену E3 прозвали Ubisoft Forward. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 12 июля в 22:00 по Киеву. Французы обещают эксклюзивные игровые новости, интригующие анонсы и "многое другое".

Возможно, на Ubisoft Forward геймерам покажут настоящий игровой процесс Assassin’s Creed: Valhalla. К тому же игроки заждались новостей о Watch Dogs: Legion, Rainbow Six: Quarantine и Gods & Monsters, которые переехали на 2020 год из-за провального запуска Ghost Recon Breakpoint.

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Ubisoft пошла по пути Electronic Arts и Microsoft и других компаний, которые адаптировались к условиям эпидемии. Даже Nintendo объявила, что не будет посещать мероприятия индустрии в ближайшее время, выбрав вместо этого другие способы информирования аудитории. К акции подключился и издатель Devolver Digital, подтвердив планы по проведению трансляции собственной пресс-конференции. Возможно, после подобных экспериментов крупные компании задумаются насчет необходимости ездить на E3.

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Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft Forward.
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