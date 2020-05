PlayStation Studios: представлен новый бренд для эксклюзивов PlayStation (Видео)

Новости технологии:При запуске будущих эксклюзивных проектов геймеры будут видеть небольшую заставку в стиле Marvel.

Sony представила PlayStation Studios - объединяющий бренд для эксклюзивных игр компании.

Логотип PlayStation Studios станет неким индикатором, который будет указывать, что игра сделана внутренней студией Sony. Так, при запуске будущих проектов Naughty Dog, Insomniac, Santa Monica Studio, Media Molecule или Guerrilla Game геймеры будут видеть небольшую заставку в стиле Marvel.

Сейчас там можно увидеть кадры из Uncharted, LittleBigPlanet, God of War, Ratchet & Clank, Horizon: Zero Dawn и The Last of Us. Все же в будущем видео будет меняться, опираясь на эволюцию франшиз, и в кадре могут появиться новые персонажи.

"Синематик, который вы видели, совмещает несколько игр. Но со временем, когда мы представим хорошо зарекомендовавшие себя франшизы, мы можем адаптировать заставку, чтобы, возможно, показать эволюцию франшизы за эти годы или новых персонажей, которые вошли в игру"

Помимо самих игр, логотип PlayStation Studios будет появляться на других продуктах игрового подразделения. Sony планирует брендировать рекламные ролики, трейлеры, коробки с дисками и так далее.

По словам главы по глобальному маркетингу Sony Interactive Entertainment Эрика Лемпела, этот ярлык должен стать своеобразным знаком качества. Среднестатистический потребитель не всегда понимает, что проект сделан внутренней командой Sony, а заставка PlayStation Studios будет прямо-таки кричать об эксклюзивности и уровне игры.

Бренд PlayStation Studios запустят со стартом PlayStation 5. Так что The Last of Us: Part 2, Ghosts of Tsushima и даже Horizon: Zero Dawn для PC не будут приветствовать игроков новой заставкой.