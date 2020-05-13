LG готовит телефон-"вертушку" с двумя экранами (Фото)

Новости технологии:LG выпустит смартфон-слайдер с двумя экранами - один будет вращаться над вторым.

Компания LG во второй половине 2020 года выпустит смартфон Wing с двойным экраном, основной дисплей которого будет поворачиваться, раскрывая второй экран, находящийся под ним. Об этом пишет издание ETNews.

Основной дисплей будет на 6,8 дюймов, а второстепенный — на 4 дюйма с соотношением сторон 1 на 1. Планируется, что с помощью второго дисплея пользователи смогут заниматься многозадачными проектами, например, на первый вывести фотографию для редактирования, а на второй — интерфейс приложения для обработки снимков.

Планируется, что смартфон получит поддержку 5G, процессор Snapdragon седьмой серии и тройную заднюю камеру с основным сенсором на 64 МП.

Стоимость устройства составит около $820, однако неизвестно, появится ли Wing где либо за пределами Кореи. Дата выхода ориентировочно назначена на вторую половину 2020 года.