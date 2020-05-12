Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Точицкий: ЕС признает стратегическую важность "Восточного партнерства"
Точицкий: ЕС признает стратегическую важность "Восточного партнерства"
Власти Италии ведут переговоры о легализации полмиллиона трудовых мигрантов
Власти Италии ведут переговоры о легализации полмиллиона трудовых мигрантов
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Рейтинг DxOMark: Galaxy S20+ ворвался в ТОП 10 лучших камерофонов
Рейтинг DxOMark: Galaxy S20+ ворвался в ТОП 10 лучших камерофонов

Рейтинг DxOMark: Galaxy S20+ ворвался в ТОП 10 лучших камерофонов

Смотрите фото (3)
Рейтинг DxOMark: Galaxy S20+ ворвался в ТОП 10 лучших камерофонов
02:55 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Samsung Galaxy S20+ попал в ТОП-10 лучших камерофонов DxOMark.

Вслед за тестированием камер флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra специалисты наконец добрались до Galaxy S20+.

У Galaxy S20+ основная камера с четырьмя модулями: это 12 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов (F/2,2); 12 Мп широкоугольная камера с углом обзора 79 градусов (F/1,8); 64 Мп телефото объектив (F/2,0) и датчик ToF.

В результате камера смартфона получила 118 баллов: 127 за фото и 100 за видео.

В числе плюсов при съемке фото — точная выдержка даже при слабом освещении, широкий динамический диапазон, яркий и приятный цвет, хорошая детализация на улице и отличная ультраширокоугольная камера; при съемке видео — точная целевая экспозиция в большинстве условий, яркий и приятный цвет на открытом воздухе, быстрый и надежный автофокус и хорошая текстура рендеринга.

В Samsung раскрыли новые подробности линейки Galaxy Note 20

Специалисты DxOMark также отметили минусы: это видимый шум, особенно в помещении и при слабом освещении, звон и голубой сдвиг артефактов, низкая детализация с дальним увеличением и недоэкспонирование ночью в режиме вспышки при фотосъемке. На видео это видимый шум в помещении и при слабом освещении, слегка ограниченный динамический диапазон и видимые звуки и артефакты дрожания.

В общем рейтинге Samsung Galaxy S20+ занял 10 место. Кстати, у Galaxy S20 Ultra 7 строчка.

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9 засветился на официальном сайте компании

"Если вы ищете продвинутый телефон с камерой от известного производителя по более низкой цене, чем флагман премиум-класса, Samsung Galaxy S20 + отвечает всем требованиям. Его камера оснащена специальными широкими, ультрашироким, зум-сенсорами и датчиками боке, и во многих отношениях ее качество изображения сопоставимо с более дорогим Samsung S20 Ultra. Сверхширокие снимки с камеры и боке особенно впечатляют, а экспозиция и цвет превосходны у всех камер практически при любых условиях освещения. Автофокус точен и надежен, а детали — хорошие, даже если они немного заострены", — подытожили в DxOMark.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Samsung, Смартфоны, DxOMark, Galaxy S20.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
02 Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
03 На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире
04 Меркель: Германия вступает в "новую фазу пандемии" COVID-19
05 Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь