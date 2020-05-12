Рейтинг DxOMark: Galaxy S20+ ворвался в ТОП 10 лучших камерофонов

Новости технологии:Samsung Galaxy S20+ попал в ТОП-10 лучших камерофонов DxOMark.

Вслед за тестированием камер флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra специалисты наконец добрались до Galaxy S20+.

У Galaxy S20+ основная камера с четырьмя модулями: это 12 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов (F/2,2); 12 Мп широкоугольная камера с углом обзора 79 градусов (F/1,8); 64 Мп телефото объектив (F/2,0) и датчик ToF.

В результате камера смартфона получила 118 баллов: 127 за фото и 100 за видео.

В числе плюсов при съемке фото — точная выдержка даже при слабом освещении, широкий динамический диапазон, яркий и приятный цвет, хорошая детализация на улице и отличная ультраширокоугольная камера; при съемке видео — точная целевая экспозиция в большинстве условий, яркий и приятный цвет на открытом воздухе, быстрый и надежный автофокус и хорошая текстура рендеринга.

Специалисты DxOMark также отметили минусы: это видимый шум, особенно в помещении и при слабом освещении, звон и голубой сдвиг артефактов, низкая детализация с дальним увеличением и недоэкспонирование ночью в режиме вспышки при фотосъемке. На видео это видимый шум в помещении и при слабом освещении, слегка ограниченный динамический диапазон и видимые звуки и артефакты дрожания.

В общем рейтинге Samsung Galaxy S20+ занял 10 место. Кстати, у Galaxy S20 Ultra 7 строчка.

"Если вы ищете продвинутый телефон с камерой от известного производителя по более низкой цене, чем флагман премиум-класса, Samsung Galaxy S20 + отвечает всем требованиям. Его камера оснащена специальными широкими, ультрашироким, зум-сенсорами и датчиками боке, и во многих отношениях ее качество изображения сопоставимо с более дорогим Samsung S20 Ultra. Сверхширокие снимки с камеры и боке особенно впечатляют, а экспозиция и цвет превосходны у всех камер практически при любых условиях освещения. Автофокус точен и надежен, а детали — хорошие, даже если они немного заострены", — подытожили в DxOMark.