Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
"Трудно получить информацию от КНДР": в Вашингтоне поделились соображениями о здоровье Ким Чен Ына
В США убеждены, что с Ким Чен Ыном "все хорошо"
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)
Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)

Британская компания разрабатывает надводный робот необычной конструкции

Британская компания разрабатывает надводный робот необычной конструкции
03:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Великобритания разработает надводный робот-пентамаран.

Аппарат сможет развивать большую скорость и работать практически в любую погоду, говорится в сообщении компании-разработчика судна BMT, которое приводит Jane’s.

Пентамаран — тип судна с пятью соединенными в верхней части параллельными корпусами. Такая схема обеспечивает судну высокую устойчивость и мореходность, а также снижает сопротивление воды при движении на больших скоростях.

Предполагается, что все блоки нового робота-пентамарана при движении на низкой скорости будут находиться в воде, обеспечивая ему высокую устойчивость при движении по сильным волнам. При разгоне передние блоки будут подниматься над водой, снижая сопротивление.

Крошечный луноход Iris отправили в песочницу (Фото)

В сообщении компании-разработчика говорится, что судно будет выполнять различные задачи на море, среди которых патрулирование, разведка, наблюдение, гидрографические исследования и поисково-спасательные операции. Скорость движения пентамарана и другие технические подробности о разработке пока не раскрываются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Робот, BMT.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 COVID-19 в Италии: суточное количество заражений выросло
04 Ермак пообщался с политическими советниками глав стран "нормандии"
05 "Это самый горячий мужчина на свете": Джейсон Момоа с голым торсом показал, как нужно метать топоры (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Акт чистого зла&quot;: США осуждают эскалацию конфликта в Афганистане
"Акт чистого зла": США осуждают эскалацию конфликта в Афганистане
Криклий: Концессия порта &quot;Херсон&quot; окончательно разблокирована
Криклий: Концессия порта "Херсон" окончательно разблокирована
Коронавирус: ЕС хочет узнать, что вызвало пандемию
Коронавирус: ЕС хочет узнать, что вызвало пандемию
Рецепт дня: Рулетики из пекинской капусты, с творогом и огурцом
Рецепт дня: Рулетики из пекинской капусты, с творогом и огурцом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь