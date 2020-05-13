Британская компания разрабатывает надводный робот необычной конструкции

Новости технологии:Великобритания разработает надводный робот-пентамаран.

Аппарат сможет развивать большую скорость и работать практически в любую погоду, говорится в сообщении компании-разработчика судна BMT, которое приводит Jane’s.

Пентамаран — тип судна с пятью соединенными в верхней части параллельными корпусами. Такая схема обеспечивает судну высокую устойчивость и мореходность, а также снижает сопротивление воды при движении на больших скоростях.

Предполагается, что все блоки нового робота-пентамарана при движении на низкой скорости будут находиться в воде, обеспечивая ему высокую устойчивость при движении по сильным волнам. При разгоне передние блоки будут подниматься над водой, снижая сопротивление.

В сообщении компании-разработчика говорится, что судно будет выполнять различные задачи на море, среди которых патрулирование, разведка, наблюдение, гидрографические исследования и поисково-спасательные операции. Скорость движения пентамарана и другие технические подробности о разработке пока не раскрываются.