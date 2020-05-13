Фейки о коронавирусе: Facebook поставил метку на 50 миллионах публикаций

Новости технологии:Facebook нашел 50 миллионов фейковых постов о коронавирусе.

Facebook в апреле нашел и поставил предупредительные отметки о ложной информации на 50 млн постов о COVID-19.

В отчете Facebook говорится, что предупреждения о фейках работают, передает Громадське. Так, в 95% случаев люди не кликают на пост с маркировкой.

В компании напомнили, что создали специальные всплывающие окна в Facebook и Instagram с официальной информацией об эпидемии от Всемирной организации здравоохранения. По информации компании, более 350 млн человек просматривают эту информацию.

Кроме того, с 1 марта, модераторы удалили 2,5 миллиона нерекламных постов, которые продвигали продажу защитных масок, антисептиков и тестов на COVID-19.

Напомним, соцсеть Twitter вводит специальную маркировку для сообщений, которые будут содержать ложную или противоречивую информацию о коронавирусе SARS-CoV-2.