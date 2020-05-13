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В YouTube Music появился инструмент для переноса библиотеки из Google Play Music

В YouTube Music появился инструмент для переноса библиотеки из Google Play Music
13:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости технологии:Google Play Music - это музыкальный и пoдкастовый стриминговый сервис и облачное хранилище музыкальных файлов, которыми управляет компания Google.

Компания Google создала функцию "переноса" между своими музыкальными сервисами.

Об этом Google сообщает в блоге.

"Мы рады официально начать приглашать пользователей Google Play Музыка без особых усилий переносить свои музыкальные библиотеки, личные вкусовые предпочтения и плейлисты в YouTube Music - новый удобный сервис для прослушивания и поиска музыки. Сейчас пользователи и в дальнейшем будут иметь доступ к обоим сервисам. Мы хотим быть уверены, что у каждого будет время перенести свой музыкальный контент и привыкнуть к YouTube Music", - говорится в сообщении. 

В компании добавили, что все пользователи Google Play Музыки вскоре получат электронное письмо с подробными инструкциями о том, как начать перенос полной истории и контента Google Play Музыки, а также подкастов в свои новые "дома".

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YouTube Music - мобильное приложение, разработанное видеохостингом YouTube; оно обеспечивает специальный интерфейс для сервиса, ориентированного на потоковую передачу музыки, позволяет пользователям просматривать музыкальные видео на YouTube на основе жанров.

Сервис предлагает уровень премиум-класса, который позволяет воспроизводить без рекламы и предоставляет фоновое воспроизведение и загрузку музыки для проигрывания в оффлайновом режиме. Эти подписки также предлагаются абонентам Google Play Music и YouTube Premium.

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Google, Технологии, Техно, Play Music, YouTube Music.
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