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Mafia впервые появится на консолях нового поколения (Видео)

Mafia впервые появится на консолях нового поколения (Видео)
19:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости технологии:Культовая игра Mafia впервые выйдет на PS4 и Xbox One уже в следующий вторник.

Дебютная часть культовой гангстерской игры Mafia впервые выйдет на PS4 и Xbox One. Компания 2K анонсировала сборник Mafia: Trilogy. В него войдут все три игры серии.

Судя по тизеру, первая и вторая часть Mafia получат обновленную графику.

Обе игры ранее не выходили на консоли текущего поколения. Вероятнее всего, разработчики подготовили ремейк легендарных игр.

В онлайн магазине Microsoft уже появилась страница второй части игры - Mafia II: Definitive Edition, а также скриншоты.

Полноценная презентация игр состоится 19 мая в 19:00 по киевскому времени. Сборник Mafia: Trilogy выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Напомним, первая часть игры Mafia с подзаголовком The City of Lost Heaven вышла 2002 году на ПК. Спустя два года игру перенесли на PS2 и Xbox. Игра получила высокие отзывы пользователей и критиков, а вскоре стала культовой. Сиквел вышел в 2010 году на ПК, PS3 и Xbox 360. Релиз третьей части состоялся в 2016 году на ПК, PS4 и Xbox One.

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Все по теме:

Игра, PS4, Xbox One, Mafia.
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