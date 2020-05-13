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Производство PlayStation 4 пострадало от COVID-19: отчет Sony

Производство PlayStation 4 пострадало от COVID-19: отчет Sony
22:16 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Sony поделилась финансовым отчетом, рассказав об успехах и планах по запуску PlayStation 5.

Если верить компании, то пандемия не повлияет на запуск PlayStation 5. Консоль до сих пор планируют выпустить на праздниках 2020 года, а разработка эксклюзивов также продвигается без заминок. Единственное, COVID-19 помешал производству приставки текущего поколения PlayStation 4, но дефицита не будет благодаря запасам со склада.

Sony также не спешит делать прогнозы по прибыли в девятом поколении. Если верить аналитикам, после эпидемии мировой экономике предстоит пережить нестабильный период, который повлияет на покупательские возможности.

Успехи уходящего восьмого поколения выглядят неоднозначно. С одной стороны количество подписчиков PlayStation Plus и PlayStation Now выросло, а с другой — прибыль за год в целом оказалась ниже, чем в 2018. Среди причин Sony выделяет падение продаж эксклюзивов и прибыли условно бесплатных игр. Доля цифровых копий в продажах за последний квартал финансового 2019 года составила 66%.

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Тираж PlayStation 4 достиг 110.4 миллиона копий, а количество подписчиков PlayStation Plus достигло 41.5 миллиона человек.

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Консоль, Sony, PlayStation 4, PlayStation 5.
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