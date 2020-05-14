Google закрывает Play Music: пользователи могут "переехать" на YouTube Music

Новости технологии:Google закрывает сервис Play Music и предлагает пользователям перейти на YouTube Music.

Компания Google объявила о закрытии сервиса Play Music к концу 2020 года и предоставила пользователям возможность перенести свои музыкальные библиотеки в YouTube Music.

Пользователи сервиса Play Music смогут перенести загруженные и приобретённые песни, альбомы, персональные плейлисты и подписки на музыкальные станции. Кроме того, Google добавит в профили на YouTube музыкальные рекомендации на основе истории прослушивания Play Music.

Google также обещает заменить оплаченную подписку Play Music на YouTube Music Premium или YouTube Premium, в зависимости от выбранного тарифного плана.

Для переноса библиотеки пользователям нужно просто нажать на кнопку передачи в приложении YouTube Music.