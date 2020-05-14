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Новинку Honor X10 показали на официальных постерах (Фото)

Новинку Honor X10 показали на официальных постерах (Фото)
08:16 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Honor X10 появился на официальных постерах с тройной основной камерой и выезжающей фронтальной.

В преддверии анонса Honor X10, китайский производитель опубликовал в Weibo официальные постеры, которые раскрывают внешний вид смартфона.

Согласно изображениям, новинка получит стеклянный корпус с необычными расцветками, дисплей без отверстий и вырезов, боковой сканер отпечатков пальцев, тройную основную камеру на прямоугольном модуле, выезжающую фронтальную, а также разъём для наушников.

В целом, во внешнем виде аппарата прослеживаются черты предшественника Honor 9X.

Honor X10 будет иметь IPS-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Ему также приписывают чип Kirin 820 с поддержкой 5G в паре с 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ, фронтальную камеру на 16 Мп с модулем Sony IMX471, основную на 40 Мп + 8 Мп + 2 Мп, порт USB Type-C и аккумулятор на 4200 мАч с быстрой зарядкой на 22.5 Вт. NFC-модуль в смартфоне ждать не стоит. 

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Новинку должны представить 20 мая вместе с Honor X10 Pro. Стоить аппарат будет до 300 долларов США.

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Гаджеты, Смартфоны, Honor, Honor X10.
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