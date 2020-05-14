Кредитная карта будущего: Xiaomi представила GF с кэшбэком (Фото)

Новости технологии:Помимо кэшбэка, скидок и бонусов (например, бесплатный кофе Starbucks) пользователям Xiaomi GF обещают подарки.

Компания Xiaomi последовала примеру Apple и других компаний и выпустила собственную кредитную карту Xiaomi GF.

Кредитка выпущена совместно с China UnionPay и GR Credit Card. Она изготовлена из специального материала с металлическими тиснениями. Оформить карту можно с помощью фирменного приложения Wallet.

Помимо кэшбэка, скидок и бонусов (например, бесплатный кофе Starbucks) пользователям Xiaomi GF обещают подарки. Так, при совершении в течение месяца трех покупок на сумму не менее $28 каждая владелец карты получит в подарок гаджет Xiaomi стоимостью около $28. Если же в течение трех месяцев после открытия карты пользователь совершит хотя бы одну покупку на сумму не менее $14, то получит в подарок скидочный купон на $7.

Пока Xiaomi GF будет доступна только в Китае, но не исключено, что позже она доберется и до других стран.