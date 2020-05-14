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Amazon представила два новых планшета (Фото)

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Amazon представила два новых планшета (Фото)
20:48 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости технологии:Компания Amazon объявила о выпуске нового поколения линейки планшетов Fire HD 8, разработанных для всей семьи.

Компания Amazon Джеффа Безоса представила два новых планшета Fire HD 8 и Fire HD 8 Plus. Об этом сообщает CNBC.

"Amazon представила два новых планшета Fire с размером в 20,32 сантиметра и со стоимостью от 89,99 долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что базовая модель Fire HD 8 имеет более быстрый процессор и 32Гб памяти.

Более "прокачанная" модель Fire HD 8 Plus может заряжаться без помощи проводов и имеет больше операционной памяти. Она стоит 109,99 долларов США.

Доставки обеих моделей начнутся с 3 июня.

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По данным исследовательской компании IDC, в 2019 году компания Джеффа Безоса заняла четвертое место по продажам планшетов в мире, пропустив только Huawei, Samsung и Apple.

Отмечается, что стоимость планшетов от Amazon значительно ниже устройства от конкурента Apple (329 долларов), в то же время товары Apple считаются более люксовыми.

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Amazon, Планшет, Fire HD 8, Fire HD 8 Plus.
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