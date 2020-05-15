Новые фитнес-трекера от Xiaomi прошли сертификацию (Фото)

Новости технологии:Mi Band 5 прошёл сертификацию в Национальной комиссии по связи Тайваня (NCC), а Mi Band 4C появился на сайте одного из индонезийских операторов.

В сети появилась информация сразу о двух новых фитнес-трекерах Xiaomi - Mi Band 5 и Mi Band 4C.

Итак, Mi Band 5 прошёл сертификацию в Национальной комиссии по связи Тайваня (NCC).

Здесь он проходит под кодовым названием XMSH10HM. При этом два прошлых поколения проходили под номерами XMSH07HM и XMSH5HM, из чего и можно сделать вывод, что новая модель на сайте NCC - это именно Mi Band 5.

По слухам, браслет получит увеличенный 1,2-дюймовый экран и поддержку NFC и на глобальном рынке. Его представят в этом году, но когда именно - пока неизвестно. Возможно, сертификация означает скорый анонс.

Кроме того, на сайте одного из индонезийских операторов появился фитнес-трекер Mi Band 4C, о котором мы уже слышали ранее. Ожидается, что это будет тот же Redmi Band, только для международного рынка. Он получит прямоугольный цветной дисплей с диагональю 1.08 дюйма, датчик для измерения пульса, встроенный USB-порт для зарядки, аккумулятор с автономностью до 14 дней и возможность отслеживать сон и 5 видов спорта.