OPPO объявила официальную дату презентации Realme TV и Realme Watch

Итак, презентация новинок, согласно официальному постеру, пройдёт 25 мая.

Мероприятие состоится в Индии в 12:30 по-местному времени (в 9:00 по Киеву).

Напомним, в линейку Realme TV войдут несколько телевизоров с разными диагоналями дисплеев. Устройства будут работать под управлением операционной системы Android TV и получат процессор Mstar T16, а также приятный ценник.

Let’s #LeapToNext on 25th May!

With products that are Smart, Powerful & Trendy, we are on the path of becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle brand.

See you guys! pic.twitter.com/stXIk9VkfB

— Madhav @Office in action (@MadhavSheth1) May 15, 2020