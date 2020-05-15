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OPPO объявила официальную дату презентации Realme TV и Realme Watch

OPPO объявила официальную дату презентации Realme TV и Realme Watch
18:02 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Суббренд OPPO рассказал когда представит свою линейку смарт-телевизоров Realme TV и "умные" часы Realme Watch.

Итак, презентация новинок, согласно официальному постеру, пройдёт 25 мая.

Мероприятие состоится в Индии в 12:30 по-местному времени (в 9:00 по Киеву).

Напомним, в линейку Realme TV войдут несколько телевизоров с разными диагоналями дисплеев. Устройства будут работать под управлением операционной системы Android TV и получат процессор Mstar T16, а также приятный ценник. 

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Realme Watch, в свою очередь, смогут похвастаться дизайном, как у Fitbit Versa, несколькими расцветками, корпусом с защитой IP68 и 1.4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320×320 пикселей. Часы будут работать под управлением фирменной ОС. Их оснастят батареей на 140 мАч (до 7 дней работы), Bluetooth 5.0, функцией отслеживания 15 видов спорта, пульсометром и датчиком измерения насыщенности крови кислородом (SpO2).

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Презентация, Oppo, OPPO Realme TV, OPPO Realme Watch.
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