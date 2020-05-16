Китайская компания Xiaomi в ближайшие дни начинает реализацию беспроводных наушников Mi AirDots 2 SE по цене $24.
Об этом сообщает GSM Arena.
"Xiaomi представила доступную версию беспроводных наушников - Mi AirDots 2 SE", - говорится в сообщении.
Их стоимость составляет $24, что почти вдвое дешевле предыдущей версии AirDots 2s.
Как отмечается, реализация гарнитуры начнется уже 19 мая.
Mi AirDots 2 SE автоматически ставят музыку на паузу, когда пользователь вынимает их из ушей. Соответствующим образом запись возобновится, если наушники снова будут вставлены в ухо.