Появились характеристики складного смартфона Microsoft Surface Duo

Новости технологии:В октябре 2019 года компания Microsoft показала прототип складного смартфона Surface Duo, а сейчас стали известны подробные спецификации новинки.

В октябре 2019 года компания Microsoft показала прототип складного смартфона Surface Duo. В прошлом месяце в сеть попали снимки, сделанные на камеру устройства, а сейчас стали известны подробные спецификации новинки.

Как сообщает издание Windows Central, финальная версия аппарата не получит последний топовый SoC Qualcomm. Вместо этого, новинку оснастят прошлогодним чипом Snapdragon 855 без модема 5G. Кстати, этот же процессор был установлен в прототипе смартфона.

Surface Duo будет поставляться в двух модификациях памяти. Минимальная получит 6/64 ГБ, а максимальная - 6/256 ГБ. У новинки также будет два дисплея по 5.6 дюймов каждый с разрешением 1800×1350p, AMOLED-матрицей и плотностью пикселей 401ppi. Экран получит поддержку фирменного стилуса Surface Pen. Питаться новинка, по информации источника, должна от небольшого аккумулятора на 3460 мАч. Он будет заряжаться через порт USB-C. Ждать NFC и беспроводную зарядку в устройстве, похоже, не стоит.

Ещё Surface Duo приписывают одну камеру на 11 Мп. Она будет выступать в роли основной и фронтальной.

К сожалению, Microsoft пока не объявила цену и дату старта продаж смартфона, но по слухам, он дебютирует уже этим летом.