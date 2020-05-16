Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Рад, что процесс движется": Зеленский провел совещание относительно выплат надбавок медикам
"Рад, что процесс движется": Зеленский провел совещание относительно выплат надбавок медикам
Пешее пересечение границы с Польшей: какие есть ограничения
Пешее пересечение границы с Польшей: какие есть ограничения
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Роналду мог стать партнером Месси по команде
NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System
NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System

Появились характеристики складного смартфона Microsoft Surface Duo

Появились характеристики складного смартфона Microsoft Surface Duo
17:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:В октябре 2019 года компания Microsoft показала прототип складного смартфона Surface Duo, а сейчас стали известны подробные спецификации новинки.

В октябре 2019 года компания Microsoft показала прототип складного смартфона Surface Duo. В прошлом месяце в сеть попали снимки, сделанные на камеру устройства, а сейчас стали известны подробные спецификации новинки.

Как сообщает издание Windows Central, финальная версия аппарата не получит последний топовый SoC Qualcomm. Вместо этого, новинку оснастят прошлогодним чипом Snapdragon 855 без модема 5G. Кстати, этот же процессор был установлен в прототипе смартфона. 

Surface Duo будет поставляться в двух модификациях памяти. Минимальная получит 6/64 ГБ, а максимальная - 6/256 ГБ. У новинки также будет два дисплея по 5.6 дюймов каждый с разрешением 1800×1350p, AMOLED-матрицей и плотностью пикселей 401ppi. Экран получит поддержку фирменного стилуса Surface Pen. Питаться новинка, по информации источника, должна от небольшого аккумулятора на 3460 мАч. Он будет заряжаться через порт USB-C. Ждать NFC и беспроводную зарядку в устройстве, похоже, не стоит.

Huawei P40 Lite 5G: один из самых бюджетных 5G-смартфонов в Европе

Ещё Surface Duo приписывают одну камеру на 11 Мп. Она будет выступать в роли основной и фронтальной.

К сожалению, Microsoft пока не объявила цену и дату старта продаж смартфона, но по слухам, он дебютирует уже этим летом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Microsoft, Смартфон, Характеристика, Microsoft Surface Duo.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Актеры из &quot;Во все тяжкие&quot; высмеяли &quot;вдохновляющее&quot; видео Галь Гадот, но с благой целью
Актеры из "Во все тяжкие" высмеяли "вдохновляющее" видео Галь Гадот, но с благой целью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь