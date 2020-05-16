Lenovo показал тизер своего игрового смартфона Legion (Фото, Видео)

Новости технологии:Устройство оптимизировано специально для использования в альбомной ориентации.

Компания Lenovo показала новый рекламный ролик, посвященный игровому смартфону Lenovo Legion.

Главная фраза тизера - "горизонтальный экран". То есть смартфон будет максимально удобно использовать в альбомной ориентации. Причем для этого переделали и конструкцию, и программное обеспечение.

Так, фронтальная камера здесь выдвижная, но расположена она не сверху, как обычно у смартфонов, а сбоку. Основная камера на задней панели тоже расположилась практически в центре. То есть фотографии можно делать, держа смартфон в обеих руках горизонтально.

Кроме того, смартфон получит специально созданную для него оболочку и программный интерфейс, оптимизированный под альбомную ориентацию. Например, меню настроек разделено на два блока с пунктами и подпунктами отдельно.

По слухам, Lenovo Legion получит процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с накопителем UFS 3.0, оперативной памятью типа LPDDR5 и системой охлаждения, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 90 Вт, дисплей с частотой 144 Гц и двойную камеру с датчиками на 64 и 16 Мп.