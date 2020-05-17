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Microsoft раскрыла некоторые секреты новой версии Windows 10

Microsoft раскрыла некоторые секреты новой версии Windows 10
15:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:Microsoft планирует сосредоточиться на "минимальном наборе функций", улучшении производительности и качества работы.

В ближайшее время компания Microsoft выпустит для пользователей крупное обновление Windows 10 с новыми функциями.

Релиз второго за год крупного обновления операционной системы должен был состояться осенью, однако до сих пор было непонятно, что Microsoft приготовила для него, но теперь стали появляться подробности, утечку которых допустила сама Microsoft, пишет iTechua.

В частности, стало известно, что обновление Windows 10 20H2 (версия 2009) окажется не таким мощным и амбициозным, как грядущее майское обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).

Итак, ближайший апдейт Windows 10 May 2020 Update окажется достаточно большим, однако принесёт лишь общие улучшения. Такой подход может оказаться более удачным, чем план по выпуску больших функциональных обновлений дважды в год.

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"И хотя Microsoft пока хранит гордое молчание о том, что Windows 10 20H2 может оказаться небольшим апдейтом, теперь у нас есть технические "доказательства" в поддержку данной теории. Сборка под номером 19041.264 считается финальной для Windows 10 May 2020 Update. В ней оказались намеки на осеннее обновление Windows 10 20H2 - специальный "Пакет включения" (Enablement Package). Подтвердился номер версии - 2009, а также номер сборки - 19042", - отмечается в публикации.

Версии 2004 и 2009 получили одинаковый набор системных файлов. Новые функции версии 2009 будут включены в ежемесячные обновления версии 2004, но до поры до времени будут находится в отключенном состоянии. Чтобы активировать новые функции версии Windows Media 10 2009 г., как раз и нужно будет установить "Пакет включения", отмечает издание.

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Microsoft, Технологии, Компания Microsoft, Техно, Windows 10.
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