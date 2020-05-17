Nvidia представила первый графический процессор на архитектуре Ampere - A100

Новости технологии:Представители компании заявили, что их новинка "демонстрирует самый большой скачок в производительности по сравнению с предыдущими поколениями GPU".

Компания NVidia анонсировала первый графический чип новой серии на базе архитектуры Ampere. Об этом сообщил портал VentureBeat. Модель получила обозначение A100.

NVidia A100 будет производиться на основе 7-нанометрового техпроцесса. Основное предназначение чипа - ускорение обработки задач, которые связаны с искусственным интеллектом, научными расчетами и анализом больших объемов данных. По словам разработчиков, новый чип повысит скорость вычислений для ИИ примерно в 20 раз по сравнению с предыдущими поколениями графических процессоров.

На кристалле площадью 826 мм2 размещены более 54 миллиардов транзисторов. Также у NVIDIA A100 есть шесть стеков памяти типа HBM2 от Samsung, совокупным объемом 40 ГБ. Общее количество ядер CUDA - 10368: из них 3456 зарезервированы для вычислений с плавающей запятой двойной точности.

Графический чип NVIDIA A100

Высокопроизводительные сервера на базе новых чипов будут выпускать такие компании, как Atos, Fujitsu, Dell, Gigabyte. Однако первой подобную систему выпустит сама NVIDIA: она получит обозначение DGX A100 и будет включать себя восемь чипов A100, связанных через шину NVLink, два 64-ядерных центральных процессора от AMD, 1 Тб оперативной памяти и твердотельный накопитель на 15 Тб. Стоимость такого набора составит 200 тысяч долларов.

Таблица спецификаций NVIDIA A100

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