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Пользователи Zoom жалуются на проблемы с проведением видеоконференций

Пользователи Zoom жалуются на проблемы с проведением видеоконференций
00:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:Пользователи платформы Zoom сообщают о проблемах с хостингом и присоединением к видеовстречам.

Пользователи платформы видеоконференций Zoom жалуются на проблемы с подключением к видеовстречам.

Об этом сообщает The Verge.

"Пользователи платформы видеоконференций Zoom сообщают о проблемах с хостингом и присоединением к видеовстречам. Пользователи в Великобритании впервые в воскресенье 17 мая начали замечать проблемы с подключением, хотя бесплатные аккаунты функционируют нормально", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что знают о проблемах с хостингом и присоединением к встречам. Сейчас там выясняют причины этой ситуации.

Как сообщалось, в Великобритании некоторые церкви начали использовать Zoom для проведения виртуальных воскресных служб во время пандемии коронавируса.

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Конференция, Видео, ZOOM, Видеовстреча.
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