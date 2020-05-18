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Samsung рассекретила цену нового бюджетного смартфона Galaxy A11

Samsung рассекретила цену нового бюджетного смартфона Galaxy A11
16:26 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания Samsung на прошлой неделе представила новый бюджетный смартфон Galaxy A11, а сейчас раскрыла его ценник.

Аппарат начали продавать в Тайланде с ценником 163 доллара США за версию 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Когда смартфон появится в Европе, компания не сообщила, но можно предположить, что до конца этого месяца.

Напомним, Galaxy A11 получил 6.4-дюймовый Infinity-O дисплей с разрешением HD+ (1560×720 пикселей), сканер отпечатков пальцев на задней стороне, объёмный аккумулятор на 4000 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой и порт USB-C. Работает аппарат на 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 1.8 ГГц. 

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В устройстве также установлена фронтальная камера на 8 Мп и основная с тремя модулями на 13 Мп + 2 Мп + 5 Мп.

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Samsung, Технологии, Galaxy, Техно, Galaxy A11.
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