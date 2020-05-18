Xiaomi назвала дату презентации смартфона Redmi 10X

Новости технологии:Глава подразделения Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) объявил дату презентации нового среднебюджетного смартфона Redmi 10X.

Аппарат дебютирует в Китае 26 мая. То есть, в следующий вторник. Смартфон станет первым устройством на рынке, который оснастят новым процессором MediaTek Dimensity 820.

Чип построен по 7-нанометровому техпроцессу и может похвастаться встроенным 5G-модемом, а также восемью ядрами, четыре из которых (Cortex-A76) работают с частотой 2.6 ГГц. Благодаря этому процессору, Redmi 10X будет набирать в AnTuTu больше 415 тысяч баллов.

Кроме нового SoC, Redmi 10X ещё получит четыре расцветки, 6.53-дюймовый "дырявый" дисплей с разрешением 2340×1080 пикселей, аккумулятор с ёмкостью 5020 мАч, фронтальную камеру на 13 Мп, основную на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и четыре модификации памяти: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Кроме Redmi 10X 5G на мероприятии также могут показать его 4G-версию с чипом MediaTek Helio G70 и, возможно, модель Redmi 10X Pro.