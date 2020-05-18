Acer представила обновленный ноутбук-трансформер в Украине

Ноутбук получил 14-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD, защищенный от царапин стеклом Corning Gorilla Glass. Экран можно поворачивать на 36 градусов, поэтому ноутбук отлично подойдет для работы, учебы и творчества. Также есть поддержка фирменного стилуса Acer Active Stylus.
Корпус устройства сделан из алюминия, его толщина 16,9 мм, а весит ноутбук 1,5 кг. Это на 3 мм и 200 г меньше, чем у предыдущих моделей.
Acer Spin 3 SP314-54N также получил процессоры Intel Core i7 или i5 десятого поколения, графическое ядро Intel Iris Plus, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, SSD PCIe объемом до 1 ТБ, Wi-Fi 6, порт USB Type-C с Thunderbolt и HDMI. Также для увеличения памяти можно использовать карты microSD.
Автономность обновленного Spin 3 — до 12 часов. Для стилуса предусмотрена встроенная док-станция с функцией быстрой зарядки: всего 15 секунд зарядки хватит на 90 минут непрерывного использования.