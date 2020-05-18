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Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться

Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
22:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:VR-система поможет вертолетам безопасно приземлиться на палубу авианосца в сложных погодных условиях.

Палубным вертолетам нередко приходится выполнять боевые и разведывательные задачи в сложных погодных условиях. При посадке обратно на палубу у пилотов возникает множество трудностей: при сильном ветре и волнах качка может быть сильной и непредсказуемой, что может привести к повреждению корабля или летательного аппарата при неудачной посадке.

Чтобы решить эту проблему, исследователи создали систему виртуальной реальности, которая даст летчику "исчерпывающую информацию" для безопасной посадки.

Система состоит из внешнего модуля на борту вертолета, который подключается тепловизионной и оптико-электронной камерам, а также к нашлемному индикатору летчиков. Когда летательный аппарат приближается к кораблю, система формирует изображение на основе данных с датчиков и камер и выводит его на дисплей, установленный в шлеме летчика.

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VR-система автоматически рассчитывает скорость вертолета и его положение относительно палубы — это позволяет точно рассчитать траекторию посадки и изменить ее в реальном времени в случае необходимости.

Сейчас система проходит испытания на симуляторе палубного вертолета. Когда она будет внедрена в действующие летательные аппараты, не уточняется.

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ВР, Вертолет, Технологии, Техно, VR-система.
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