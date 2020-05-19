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А чем еще заняться на карантине: геймеры в 2020 году потратили на игры рекордную сумму

А чем еще заняться на карантине: геймеры в 2020 году потратили на игры рекордную сумму
05:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay

Новости технологии:Геймеры потратили рекордные $10 миллиардов на видеоигры только за начало 2020 года.

Аналитики из The NPD Group подсчитали, сколько же геймеры потратили с начала 2020 года, и обнаружили рекордные показатели.

За первый квартал 2020 года (с января по март) геймеры в США потратили на видеоигры рекордные $10.86 миллиардов, что на 9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При подсчете аналитики учитывали не только продажи самих электронных развлечений, но игровых приставок, программного обеспечения и аксессуаров.

Как передает VGC, самыми популярными играми стали Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, Doom Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft и MLB The Show 20.

В свою очередь Nintendo Switch помогла консольному рынку повысить общую выручку от продаж железа на 2% — до $773 миллионов.

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"Поскольку люди чаще остаются дома, они используют игры не только как развлечение и побег от реальности, но и как средство оставаться на связи с семьей и друзьями. Будь то на консоли, мобильные телефоны, ПК или виртуальная реальность, видеоигры показали рост продаж в первом квартале", — пишет Мет Пискателла, аналитик игровой индустрии The NPD Group.

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Все по теме:

Игры, Minecraft, Grand Theft Auto V, Fortnite, DOOM Eternal, Call of Duty: Modern Warfare, The NPD Group, Animal Crossing: New Horizons, Dragon Ball Z: Kakarot, MLB The Show 20.
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